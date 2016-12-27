Андрей НЕСТЕРОВ: «С финансовым вопросом в Карпатах все нормально»

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Защитник львовских «Карпат» Андрей Нестеров подвел итоги уходящего года, а также оценил выступление команды в летне-осенней части сезона.

- Скажи, если сравнить нынешний чемпионат с минувшими - упал ли уровень?

- Считаю, что да. Уровень нашего чемпионата снизился из-за отъезда сильных легионеров, а также в связи с положением дел в нашей стране. Особенно это касается трех-четырех клубов, которые были в силах усилиться легионерами подобного уровня. Остальные же команды остались плюс-минус на том же уровне, что и ранее.

- Как бы ты оценил выступление команды в первой половине сезона?

- Оценил бы на отметку - три по пятибальной шкале. Очень много очков мы упустили, а также не смогли осуществить то, что планировали изначально.

- Тренерская перемена повлияла на команду?

- На мой взгляд, смена тренера не может сразу положительно повлиять на команду. Для улучшения игры и результатов требуется время. Всему свой час, как говорится.

- Как работается с Олегом Дулубом?

- В целом, в команде сейчас отличное настроение. С этим наставником нам работается отлично, уже привыкли к его требованиям.

- Какие цели сейчас стоят перед «Карпатами»?

- Сейчас трудно сказать, ведь беседа с руководством нам предстоит уже в следующем году, тогда мы будем обсуждать этот вопрос. На мой взгляд, наша однозначная цель - вылезти из зоны вылета.

- Назови, лучший и худший матч команды в первой части сезона.

- Худший - это, скорее всего, дома против «Олимпика» (0:2). А одна из лучших игр была также на «Арене Львов» - против «Ворсклы» (1:0). Мы очень долго ждали этой победы.

- Назови, на твой взгляд, лучших игроков в первой части сезона.

- Отметил бы прогресс форварда нашей команды Густаво Бланко Лещука, который провел очень хороший первый отрезок сезона.

- А из тренеров кого бы выделил, но своего называть нельзя?

- Оценивать работе тренеров не в моей компетенции, однако отмечу, что мне импонирует команда Бабича. Человеку дали время и тот состав, который в прошлом сезоне боролся за выживание, а уже сегодня эти же ребята боряться за Лигу Европы. А все за счет молодых футболистов. Считаю, это огромный плюс как для сборной, так и для украинского футбола в целом.

- Какова финансовая ситуация в клубе? И насколько, на твой взгляд, деньги важны для футболистов?

- С финансовым вопросом у нас все нормально. Что касается денег, то они - не самое главное в футболе, так же как и в жизни.

- Много критики было относительно полей, особенно в последних турах. Что скажешь по этому поводу?

- Все поля, на которых мы играли, были на должном уровне, хорошего качества, кроме поля в Сумах, где игра была отменена.

- Чем запомнился тебе 2016-й год?

- Мой первый официальный матч за «Карпаты». Случилось это в игре со «Сталью».

Источник — Footboom

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