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Суонси уволил тренера спустя три месяца после назначения

Боб Брэдли отработал всего 11 матчей

  • 27.12.2016 23:41
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«Суонси» официально объявил об увольнении Боба Брэдли, который провел на посту главного тренера «лебедей» лишь 85 дней и сыграл 11 матчей.Напомним, неудачное начало сезона заставило валлийский клуб указать на дверь Франческо Гвидолину. Одновременно с увольнением итальянца «Суонси» назначил на его место Брэдли. Это произошло 3 октября.

Уже тогда казалось, что это весьма авантюрное назначение, ведь Брэдли не имеет серьезного опыта работы на клубном уровне, а своих основных успехов достиг со сборными.

Действительно, при американском тренере ситуация на «Либерти» лишь усугубилась. Под руководством 58-летнего Брэдли «лебеди» проиграли семь матчей из 11, пропустив в них 29 голов и опустившись на дно турнирной таблицы Премьер-Лиги.

До поры до времени акционеры «Суонси» поддерживали соотечественника и были готовы выделить тому средства на январские трансферы, однако растущее недовольство фанатов не оставило боссам клуба выбора.

Таким образом, теперь «лебеди» начинают поиски нового главного тренера, а к домашнему матчу против «Борнмута» в канун Нового года команду будут готовить Алан Кертис и Пол Уильямс.

«Нам жаль, что мы расстаемся с Бобом после столь короткого периода времени. К сожалению, у нас не сложилось так, как было запланировано, и мы почувствовали, что нам необходимы перемены в преддверии второй половины сезона Премьер-Лиги», — сообщил президент клуба Хью Дженкинс.

Источник — Fapl.ru

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