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ОФИЦИАЛЬНО: Малага уволила Хуанде Рамоса

Команда Дениса Бойко осталась без тренера

  • 27.12.2016 23:39
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  • 1 комментария
Метки
ФК Малага
© ФК Малага

Испанская «Малага» выпустила официальное сообщение о том, что Хуанде Рамос больше не является тренером команды.

Ранее об увольнении наставника в социальных сетях сообщил владелец клуба, теперь же официальный сайт подтвердил эту информацию.

Рамос проработал в «Малаге» с мая 2016 года.

Напомним, что за «анчоусов» выступает украинский голкипер Денис Бойко.

Источник — Sport.ua

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