ОФИЦИАЛЬНО: Малага уволила Хуанде Рамоса

Испанская «Малага» выпустила официальное сообщение о том, что Хуанде Рамос больше не является тренером команды.
Ранее об увольнении наставника в социальных сетях сообщил владелец клуба, теперь же официальный сайт подтвердил эту информацию.
Рамос проработал в «Малаге» с мая 2016 года.
Напомним, что за «анчоусов» выступает украинский голкипер Денис Бойко.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.