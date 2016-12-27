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Йожеф САБО: «Динамо отдаст Мораеса и Антунеша за копейки»

Экс-тренер киевлян – о качестве легионеров столичного клуба

  • 27.12.2016 22:19
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zn.ua, Йожеф Сабо
© zn.ua, Йожеф Сабо

На думку Йожефа Сабо, серед усіх іноземців лише Домагой Віда коштує серйозні гроші.

«Проаналізуймо легіонерів «Динамо», які в цьому сезоні хоч трохи грали у складі, - каже Плюс Спорту Йожеф Сабо, - Лише Домагой Віда показав якісний футбол.  Думаю, хорват не захоче залишатися в «Динамо», і його куплять.

Бразилійця Мораеса та португальця Антунеша можна відпускати у чужі клуби, хоч навряд чи європейські команди захочуть платити за них мільйони.

«Динамо» віддасть їх за копійки. А от молодий білорус Микита Корзун, можливо, зостанеться, бо його взяли в «Динамо» «на виріст». Загалом, легіонери команди не вражають».

Источник — ПлюсСпорт

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