ЛИТОВКА: «Есть варианты в Украине, но уеду заграницу»

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Воротар Ігор Литовка, який покинув «Ригу» в статусі вільного агента, розповів про варіанти продовження кар'єри.



«Контракт з «Ригою» у мене закінчився в листопаді. Продовжувати його не став. Зараз перебуваю з сім'єю в гостях у батьків. Обговорюємо і обдумуємо пропозиції з моїм агентом. Чекаю поки готуються документи. Конкретні пропозиції з Латвії були і зараз є. Як буде далі, вирішимо найближчим часом, вже після свят.



У Латвії отримав хороший досвід і постійну ігрову практику в європейській чемпіонаті, пише ua-football. Є варіанти і в Україні, але, швидше за все, поїду в закордонний чемпіонат », - сказав Литовка.



Раніше 28-річний воротар виступав за «Севастополь», «Олімпік» і румунський «Волунтарі».

Источник — ПлюсСпорт

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