Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Теодорчику не хватает пяти голов до нового рекорда Андерлехта

Польский нападающий блещет результативностью

  • 27.12.2016 22:13
  • 750 просмотров
  • 1 комментария
Метки
plussport.com.ua. Лукаш Теодорчик
© plussport.com.ua. Лукаш Теодорчик

Польский форвард «Андерлехта» Лукаш Теодорчик близок к установлению клубного рекорда бельгийской команды.

С начала сезона поляк забил уже 25 мячей в 30 поединках, таким образом, Теодорчику осталось забить еще минимум пять голов в оставшихся матчах, чтобы побить клубный рекорд.

На данный момент рекорд «Андерлехта» принадлежит Томашу Радзинському, который в сезоне 2000/2001 забил 29 голов в 46 играх.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    kusko
      kusko, 27.12.2016 22:27
    +3
    Проиграл конкуренцию Гладкому :D
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.