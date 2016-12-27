Теодорчику не хватает пяти голов до нового рекорда Андерлехта

© plussport.com.ua. Лукаш Теодорчик

Польский форвард «Андерлехта» Лукаш Теодорчик близок к установлению клубного рекорда бельгийской команды.

С начала сезона поляк забил уже 25 мячей в 30 поединках, таким образом, Теодорчику осталось забить еще минимум пять голов в оставшихся матчах, чтобы побить клубный рекорд.

На данный момент рекорд «Андерлехта» принадлежит Томашу Радзинському, который в сезоне 2000/2001 забил 29 голов в 46 играх.

Источник — Sport.ua

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