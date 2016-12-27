Ювентус близок к трансферу Ринкона

«Ювентус» близок к подписанию контракта с Томасом Ринконом из «Дженоа».
Для начала туринцы хотят арендовать венесуэльца на полгода, после чего будут иметь первоочередное право выкупа.
Ориентировочную сумму трансфера оценивают в 7 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ринкон провел за клуб из Генуи 16 матчей.
Источник — Sport.ua
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