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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Россия и Украина для меня – одна и та же страна»

Бывший наставник «Шахтера» рассказал о своей адаптации в Санкт-Петербурге

  • 27.12.2016 21:51
  • 1992 просмотров
  • 14 комментария
Метки
Матч ТВ
© Матч ТВ

 

Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу считает Украину и Росси одной страной.

«После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения – тоже.

В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город», – рассказал Луческу в интервью каналу МатчТВ.

 

Источник — Матч ТВ

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Комментарии
    yasher
      yasher, 27.12.2016 21:56
    +19
    Цыгане России и Украины разговаривают на одном языке. На цыганском.
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    Минин Максим
      Минин Максим, 27.12.2016 21:57
    +18
    Дожились... Мирча с ума сошел. Пусть в Донецк сгоняет.
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    smotritel777
      smotritel777, 27.12.2016 22:00
    -9
    Лично мне было приятно наблюдать за атакующей манерой Шахтера при Луческу.
    Согласитесь в целом с 90-х наш чемпионат очень вязкий и скучный.
    Всегда хочется посмотреть футбол с множеством атак, ударов, голов, комбинаций.
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    airwolf77
      airwolf77, 27.12.2016 22:02
    +24
    седые волосы у деда,а грамоте до сих пор,не обучен,Рыжий даже учебника истории не подарил,и трамвай,видимо не помог ! скажи венграм и румынам про один народ.
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    EGOS
      EGOS, 27.12.2016 22:03
    +28
    ...а для меня цыгане и румыны - один и тот же народ...
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    Светлана Третяк
      Светлана Третяк, 27.12.2016 22:07
    +6
    На каком месте Зенит?по два пеналя в каждой игре пробивают
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    Patriot UA
      Patriot UA, 27.12.2016 22:07
    +13
    Мирча ЛУЧЕСКУ: «Россия и Украина для меня – одна и та же страна»
    а для мене румуни та цигани - одна і та сама нація....
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    Comraddm
      Comraddm, 27.12.2016 22:19
    +15
    Россия и Румыния - одна страна, сказал Путин и ввел в Румынию войска.
    Посмотрел бы я на цыгана тогда.
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    Cortazar
      Cortazar, 27.12.2016 22:19
    +7
    Вот еще один нашелся! "Совпадение? Не думаю!" (с) Сначала маразмов, зомбированная толпа, теперь цыган...Давно понятно, от кого эта вся грязь исходит?! рыжий идеолог, мля...
    "До свидания, до свидания, — ответствовал Остап, — интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе". (с)
    Ссылка
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 27.12.2016 22:32
    -1
    и там и там румын делает то что хочет с руководством клубов
    Ссылка
    Vitaliy_yatsenko
      Vitaliy_yatsenko, 27.12.2016 22:48
    +6
    Навіщо ви це друкуєте? Ви хочете розпалити ворожнечу? Чи ви не цінуєте Україну, в якій існуєте як інтернет проект? Чи ви не знаєте, що прес-аташе у цього румунського пана мармазов, ярий ненавистник України? То продовжуйте!
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    minolt152
      minolt152, 27.12.2016 23:00
    +2
    Опубликуйте плиз интервью с тренером из Волчегорска о разнице между украинцами и московитами
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    lehach08
    online
      lehach08, 27.12.2016 23:13
    +1
    продажная циничная цыганская шкура!
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    Олександр Ладан
    online
      Олександр Ладан, 27.12.2016 23:21
    -1
    С одной стороны предатель,а с другой человека нужно понять он хочет чтобы у его команды был стадион на котором будуть болеть за их а не за соперников как было на каждом матче чемпионата и кубка Украины!!!
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