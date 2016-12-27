Мирча ЛУЧЕСКУ: «Россия и Украина для меня – одна и та же страна»

Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу считает Украину и Росси одной страной.
«После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения – тоже.
В Петербурге я увидел город с фантастической историей. В июне, когда я только приехал, его улицы были наполнены туристами. И я с самого начала осознавал ответственность, которая заставит меня отдать абсолютно все за этот клуб и за этот город», – рассказал Луческу в интервью каналу МатчТВ.
Источник — Матч ТВ
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Согласитесь в целом с 90-х наш чемпионат очень вязкий и скучный.
Всегда хочется посмотреть футбол с множеством атак, ударов, голов, комбинаций.
а для мене румуни та цигани - одна і та сама нація....
Посмотрел бы я на цыгана тогда.
"До свидания, до свидания, — ответствовал Остап, — интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе". (с)
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