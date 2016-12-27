Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Шахтер еще не чемпион»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский рассказал о том, чем занимается во время зимнего перерыва, а также высказался по поводу шансов на чемпионство.

«Пока «Шахтер» еще не чемпион. Когда закончится последний тур, тогда уже станут, если ситуация будет такая же.

Нам дали общекомандные задания на зимнюю паузу. С 27 числа нам уже нужно будет приступать к тренировкам индивидуальным. Сейчас поеду домой, а с завтрашнего дня уже буду приступать к тренировкам, которые у нас написаны. Есть упражнения на стабилизацию, выносливость, тренажерный зал.

Если выходить и думать о том, что получишь травму, то ты обязательно ее получишь. Не нужно думать о плохом, а только о хорошем.

Соскучился по футболу уже на второй день, потому что не было тренировок. Я уже привык к такому режиму, а сейчас опять привыкать нужно. Поскорее бы уже.

Отдохнуть удалось, потому что сейчас меньше стал заходить в интернет, больше общаюсь с друзьями – отвлекаюсь немного от футбола.

Никуда не летал этой зимой, восстанавливался, был в Киеве. Сейчас уже поеду домой.

Болельщикам хочу пожелать терпения. Мы понимаем, какая ситуация сейчас. Думаю, в скором времени все будет лучше. Терпения, здоровья и всего наилучшего».

Источник — Xsport

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