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Ливерпуль разгромил Сток Сити

Крупная волевая победа мерсисайдцев на домашнем стадионе

  • 27.12.2016 21:25
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«Ливерпуль» - «Сток Сити» - 4:1

Адам Лаллана, 35, Роберто Фирминьо, 44, , 59, автогол, Дэниел Старридж, 71 - Джонатан Уолтерс, 12

«Ливерпуль»: Симон Миньоле, Роберто Фирминьо (Альберто Морено, '79), Деян Ловрен, Натаниэль Клайн, Рагнар Клаван, Адам Лаллана, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум, Дивок Ориги (Дэниел Старридж, '70), Садио Мане

«Сток Сити»: Ли Грант, Бруно Мартинш Инди, Глен Джонсон, Райан Шоукросс, Эрик Питерс, Джо Аллен, Жианелли Имбула, Маме Бирам Диуф (Ибрагим Афеллай, '75), Гленн Уилан (Рамадан Собхи, '66), Питер Крауч (Вильфрид Бони, '84), Джонатан Уолтерс

 - Джо Аллен, 36.

Источник — Sport.ua

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