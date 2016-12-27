Глава ФФА: Вклад Мхитаряна в футбол неоспорим

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Президент ФФА Рубен Айрапетян в интервью официальному сайту ФФА прокомментировал отсутствие капитана сборной Армении, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в числе претендентов на звание лучшего спортсмена года в Армении.

- Господин Айрапетян, в последние дни, пресс-служба ФФА получает многочисленные звонки и письма. Все возмущены и удивлены тем, что капитан сборной Армении Генрих Мхитарян не был включен в число кандидатов на звание лучшего спортсмена года. Ваше мнение по этому поводу?

- Близится к концу спортивный год, который был полон как славными победами и достижениями, так и неудачами и поражениями. В этом году также наши лучшие спортсмены еще больше повысили рейтинг нашей страны, сделали еще более узнаваемой нашу родину, не раз вынудили озвучить наш национальный гимн, высоко держали честь нашего флага, «вынудили» миллионы людей произнести слова «армянин» и «Армения», интересоваться Арменией, познакомиться и удивиться ее историей и культурой, а многие даже посетили Армению. То есть сделали то, за что борются все страны мира на международной спортивной арене и для достижении чего наши спортсмены упорно трудились не один год.

Все нащи спортсмены достойны высокой оценки, без исключений. Однако вклад и достижения Генриха Мхитаряна в самом массовом виде спорта, футболе неоспоримы. Об этом знают все, даже те, которые попытались сочинить сказки о составлении списка претендентов на звание лучшего спортсмена года. Они осуществляют «гениальную» операцию «никаких футболистов в лучшей десятке». Это аморально и именно эти же самые «аморальные» чиновники, которые так презирают и унижают футбол, не имеют права говорить что-либо о футболе. Аморально также и то, что подавляющее большинство спортивных журналистов, участвующих в голосовании, свой профессиональной «бизнес» каждый Божий день начинают с футбола, Генрихом Мхитаряном и заканчивают все тем же Генрихом Мхитаряном. И эти же самые «аморальные» журналисты не имеют право требовать аккредитации или интервью с тем же Генрихом Мхитаряном.

Поздравляю наших спортсменов, всех представителей мира спорта с наступающими праздниками.

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