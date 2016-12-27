Денис БОЙКО: «Канисарес – кумир моего детства»

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Украинский вратарь «Малаги» Денис Бойко в эфире программы «Дубль W» на «Радио Вести» рассказал о кумирах своего детства.

- Однозначно – Сантьяго Канисарес. Для меня это идол, кумир всего моего детства. Хотя многие вратари в моем возрасте болели тем же Оливером Каном, тем же Икером Касильясом, когда он только начинал свою карьеру, Джанлуиджи Буффоном. Для меня это был Сантьяго Канисарес.

Это довольно необычный такой мой выбор. Я сам не могу до конца ответить, почему этот человек стал миом кумиром. Но я смотрел все матчи с эго участием, все матчи «Валенсии». Для меня это было очень как-то так вот…

И с того времени я мечтал играть в чемпионате Испании и первый мой матч, когда я все-таки воплотил свою мечту в реальность, состоялся именно на стадионе «Месталья», именно против «Валенсии».

Конечно, не буду кривить душой, мне бы хотелось играть на стадионе за эту команду, но, так как у нас не всегда в жизни получается так, как мы хотим, то я безумно счастлив, что именно в этом матче, именно против этой команды, именно на этом стадионе я дебютировал в чемпионате Испании, - сказал Бойко.

Источник — Радио Вести

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