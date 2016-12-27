Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Экс-игрок Металлиста Костюк покинул грузинский клуб

Полузащитник вернулся в Харьков

  • 27.12.2016 20:35
  • 217 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Металлист
© ФК Металлист

Центральный полузащитник Сергей Костюк завершил свои выступления в грузинском клубе «Имерети». 30-летний хавбек вернулся в родной Харьков и открыт для предложений. Цвета «Имерети» Костюк защищал с августа нынешнего года. За это время он провел восемь матчей во втором по рангу дивизионе Грузии и один — в Кубке страны.

В Украине полузащитник успел поиграть в таких клубах, как «Металлист», «Волынь», «Закарпатье», «Гелиос», «Арсенал» (Белая Церковь) и «Авангард» (Краматорск).

Источник — MatchDay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.