Экс-игрок Металлиста Костюк покинул грузинский клуб

Центральный полузащитник Сергей Костюк завершил свои выступления в грузинском клубе «Имерети». 30-летний хавбек вернулся в родной Харьков и открыт для предложений. Цвета «Имерети» Костюк защищал с августа нынешнего года. За это время он провел восемь матчей во втором по рангу дивизионе Грузии и один — в Кубке страны.
В Украине полузащитник успел поиграть в таких клубах, как «Металлист», «Волынь», «Закарпатье», «Гелиос», «Арсенал» (Белая Церковь) и «Авангард» (Краматорск).
Источник — MatchDay
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