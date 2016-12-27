БОНУЧЧИ: «Когда болел мой сын – я думал завершить карьеру»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал итальянской прессе, что подумывал завершить карьеру минувшим летом.
Дело в том, что сын игрока Маттео страдал тяжелой болезнью, что отвлекало футболиста от работы.
«Когда наш сын болел, я все время думал о завершении карьеры, чтобы быть ближе к нему. К счастью, все обошлось, он одержал свою главную победу в жизни и теперь начинает жить по-новому. Все обошлось».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.