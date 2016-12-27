Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

БОНУЧЧИ: «Когда болел мой сын – я думал завершить карьеру»

Защитник «Ювентуса» рассказал, что был в шаге от завершения карьеры

  • 27.12.2016 20:32
  • 382 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал итальянской прессе, что подумывал завершить карьеру минувшим летом.

Дело в том, что сын игрока Маттео страдал тяжелой болезнью, что отвлекало футболиста от работы.

«Когда наш сын болел, я все время думал о завершении карьеры, чтобы быть ближе к нему. К счастью, все обошлось, он одержал свою главную победу в жизни и теперь начинает жить по-новому. Все обошлось».

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.