БОНУЧЧИ: «Когда болел мой сын – я думал завершить карьеру»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал итальянской прессе, что подумывал завершить карьеру минувшим летом.

Дело в том, что сын игрока Маттео страдал тяжелой болезнью, что отвлекало футболиста от работы.

«Когда наш сын болел, я все время думал о завершении карьеры, чтобы быть ближе к нему. К счастью, все обошлось, он одержал свою главную победу в жизни и теперь начинает жить по-новому. Все обошлось».

Источник — Sport.ua

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