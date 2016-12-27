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IFFHS: Симеоне - лучший клубный тренер года

Зинедин Зидан проиграл всего несколько очков

  • 27.12.2016 20:17
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Метки
ФК Атлетико
© ФК Атлетико

Аргентинский наставник «Атлетико» Диего Симеоне назван лучшим клубным тренером по версии IFFHS.

Симеоне всего на пять баллов опередил тренера «Реала» Зинедина Зидана – 113 против 108 очков по результатам голосования.

За наставниками мадридских клубов расположились Клаудио Раньери, Унаи Эмери и Хосеп Гвардиола.

Источник — Sport.ua

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