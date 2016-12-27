IFFHS: Симеоне - лучший клубный тренер года

ущербный, ну у тебя и фантазия, нассать в мочу ))

Шедевр у Хавьера, а это не шедевр, а нарушение правил

Гол у Хавьера, а у Генриха нарушение правил

Все так говорят.

Чебан неожиданно совершил чудо, а к победам Ломаченко привыкли и принимают как должное.

Забыли Пидгрушную, которая феерически вернулась в биатлон после года пропуска и вытянула всю кома...

Наверное Вася все-таки лучший, за Чебана можно проголосовать из уважения за два золота, но из это...