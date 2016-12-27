Генрих МХИТАРЯН: «Ибрагимович – очень большой игрок»

Игрок «Ман Юнайтед» Златан Ибрагимович отметился голом во вчерашнем матче против «Сандерленда». Как итог – у шведа уже 17 голов во всех соревнованиях в этом сезоне. Его партнеры по команде отдали нападающему должное.



Генрих Мхитарян:



-Он очень большой игрок, и каждый знает его. Я не должен говорить это, потому что каждый знает, что он фантастический футболист. Я надеюсь, он покажет свою лучшую игру и в следующий раз.



-Я люблю, как играет Златан. Он важен для команды, и я надеюсь, он останется в хорошей форме, - добавил Дэйли Блинд.

Источник — ТК Футбол

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