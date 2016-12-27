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Торстен Фрингс стал новым тренером Олейника и Федецкого

Экс-игрок сборной Германии возглавил «Дармштадт»

  • 27.12.2016 20:08
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Метки
Евроспорт
© Евроспорт

Бывший игрок сборной Германии Торстен Фрингс назначен главным тренером «Дармштадта», где выступает три украинских игрока – Федецкий, Олейник и Березовский.

Ранее Фрингс работал помощником Виктора Скрипника в «Вердере», однако покинул бременский клуб после увольнения украинца.

Фрингс завершил карьеру игрока в 2013-м, а до этого поиграл в «Вердер», «Боруссии» и «Баварии».

Источник — Sport.ua

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