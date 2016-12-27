Владимир ЧЕСНАКОВ: «Я остаюсь в клубе и точка»

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Начиная с 2006 года Владимир Чеснаков верой и правдой служит полтавской «Ворскле» и теперь, когда в клубе настали тяжелые времена, защитник поступил по-мужски, не бросив команду в трудную минуту.



- Владимир, поговаривают, что вы решили остаться в «Ворскле». Так ли это?

- У меня никогда и не было большого желания уходить. «Ворскла» является моей родной командой. Всем, что есть в моей жизни, я обязан этому клубу. Я остаюсь в Полтаве, и буду продолжать защищать цвета «Ворсклы». Тем более, меня с клубом связывает полугодичный контракт, поэтому я и дальше собираюсь его выполнять.



- Насколько вы потеряете в заработной плате, оставшись в «Ворскле»?

- На эту тему я еще не разговаривал с руководством, потому что был в отпуске. Может, завтра схожу и все узнаю на счет финансовой стороны. Впрочем, для себя я уже принял решение, которое не зависит от зарплаты. Я остаюсь в клубе и точка.



- Вам известно, кто из ваших одноклубников покинул «Ворсклу»? Ходят слухи, что команду покинул Симинин, Турсунов, думают над уходом Дитятьев, Кобахидзе и еще ряд футболистов…

- Я пока что обо всех этих уходах узнаю из интернета. Пока что никакой официальной информации я не слышал. Разве, что читал интервью Санжара Турсунова, что он уходит, а по остальным игрокам ничего не могу сказать. Тем более, даже сами ребята говорят, что пока у них есть контракты и если, например, поступят предложения от других клубов, тогда они будут думать. В общем, никакой конкретики ни у кого пока нет. Я так думаю. А если информация и появляется, то так всегда было в прессе. Если честно, то я даже не владею информацией на этот счет. Могу отвечать только за себя, но не за остальных.



- Вы являетесь одним из лучших игроков «Ворсклы». Вам что-то известно об интересе к вашей персоне со стороны других клубов?

- Конкретики никакой не было. Имеется в виду официальный запрос со стороны интересующегося клуба. Какие-то слухи относительно меня ходили, но это были не более, чем слухи. Может на высшем уровне кто-то больше знает на эту тему, но до меня ничего подобного не доходило.

Источник — Footboom

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