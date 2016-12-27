Украинская молодежка узнала календарь отбора к Евро-2019

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Через месяц молодежная сборная Украины узнает своих соперников по отборочному турниру чемпионата Европы, финальная часть которого пройдет в 2019 году в Италии. Жеребьевка квалификации состоится 26 января 2017 в швейцарском Ньоне. После чего обновляемая Александром Головко команда попробует реабилитироваться за не очень удачный отбор к Евро-2017.



Отметим, что в финальном раунде предстоящего в новом году континентального первенства U-21 впервые выступит 12 команд. К 11-ти лучшим в квалифайне добавится сборная страны-хозяйки – Польши. В таком же формате пройдет и финальная часть Евро-2019, только уже Италия будет ждать соперников по дюжине сильнейших.



Пока претенденты еще даже не рассеяны по корзинам, зато уже определены даты проведения всех туров отборочного раунда Евро-2019, а также сроки проведения матчей плей-офф:



20—28 марта 2017 года



5—13 июня 2017 года



28 августа—5 сентября 2017 года



2—10 октября 2017 года



6—14 ноября 2017 года



19—27 марта 2018 года



3—11 сентября 2018 года



8—16 октября 2018 года



Стыковые матчи



12—20 ноября 2018

Источник — Золотой талант Украины

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