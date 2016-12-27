Фиорентина отказалась продать Калинича за 40 миллионов евро

Китайские клубы продолжают будоражить европейский трансферный рынок. В этот раз один из китайских клубов попытался выкупить у «Фиорентины» Николу Калинича.
Предложение за нападающего было очень щедрым – 40 миллионов евро, однако, «фиалки» отказались продавать игрока. В контракте хорвата прописана сумма отступных в размере 50 миллионов, видимо, «Фиорентина» рассчитывает именно на эту сумму.
Игроку, кстати, предлагают зарплату в размере 10 миллионов евро.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.