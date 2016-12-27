Фиорентина отказалась продать Калинича за 40 миллионов евро

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Китайские клубы продолжают будоражить европейский трансферный рынок. В этот раз один из китайских клубов попытался выкупить у «Фиорентины» Николу Калинича.

Предложение за нападающего было очень щедрым – 40 миллионов евро, однако, «фиалки» отказались продавать игрока. В контракте хорвата прописана сумма отступных в размере 50 миллионов, видимо, «Фиорентина» рассчитывает именно на эту сумму.

Игроку, кстати, предлагают зарплату в размере 10 миллионов евро.

Источник — Sport.ua

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