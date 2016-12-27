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Санжар ТУРСУНОВ: «Принял решение уехать после 15-го декабря»

Полузащитник «Ворсклы» рассказал о своем уходе из клуба

  • 27.12.2016 19:33
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Метки
ФК Ворскла
© ФК Ворскла

Бывший полузащитник «Ворсклы» Санжар Турсунов в рассказал о причинах своего ухода из полтавской команды.

«Предложение из Катара поступило в конце ноября, тогда мною уже конкретно интересовались. А в середине декабря появилась конкретика, и я принял решение приехать сюда и подписать контракт.

Для моей семьи и близких недалеко лететь в Катар из Узбекистана. Плюс Доха — хороший город. Поэтому и решил сюда перебраться.

Ранее я сам не знал, что уйду. Только по окончании осенней части чемпионата стал вести более предметные переговоры, и где-то после 15 декабря решил, что уеду из Полтавы.

Я приехал в «Ворсклу» в конце августа, и уже тогда ребятам должны были довольно много. Надеюсь, что эти долги руководство будет отдавать. Точно не знаю, но есть задолженность за 9-10 месяцев. У меня — меньше, потому что приехал в конце лета.

В итоге с нами начали потихоньку рассчитываться ближе к концу чемпионата, обещали, что выйдут в ноль и отдадут все. Надеюсь, так и будет.

Новые контракты? Да, их всем предлагали, потому что сейчас тяжелая ситуация не только у «Ворсклы», но и в других командах, и в стране в целом. Если бы все было, как раньше, подобного не случилось бы. А так — вынужденная мера руководства.

По нынешним меркам та зарплата, которая предлагалась по новому контракту, для Украины вполне нормальная, но если сравнивать с цифрами 2-3 летней давности — маловато.

Я думаю, у кого будет вариант получше, те уедут. Потому что финансовая стабильность для футболиста — важный момент. У меня вариантов из Украины не было, потому что, как я уже сказал, ситуация в стране сейчас не та, что была раньше».

Источник — Xsport

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