Сергей ПАЛКИН: «Шевчуку есть чему научить молодых ребят»

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Как стало известно телеканалам «Футбол 1»/«Футбол 2», свое будущее Вячеслав Шевчук видит только в «Шахтере». Правда, уже в другой ипостаси: хочет стать тренером в академии «горняков». К слову, в прошлом году Шевчук получил соответствующий диплом категории А. А это позволяет работать даже главным тренером в Первой Лиге или ассистентом в клубах Премьер-Лиги.



- Сегодня футбольный клуб «Шахтер» прощается со Славой как с футболистом. С другой стороны, мы приветствуем Славу как тренера. Я надеюсь, что в ближайшее время он присоединится к тренерскому штабу нашей академии, потому что после 239-и матчей и 14 сезонов у него есть, чему научить наших ребят и быть для них наставником. За все года, что я в клубе, сложно встретить такого профессионала, как Слава.

Напомним, сегодня Вячеслав Шевчук объявил о завершении карьеры.

Источник — ТК Футбол

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