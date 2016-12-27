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Гуанчжоу предлагает 50 миллионов за Арда Турана

Каталонцы пока не спешат продавать своего хавбека

  • 27.12.2016 19:00
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101greatgoals.com
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Китайский «Гуанчжоу» готов предложить 50 миллионов евро за полузащитника «Барселоны» Арда Турана.

«Гуанчжоу» на днях подписал Оскара из «Челси» и завершает трансфер Карлоса Тевеса, однако, аппетиты китайского клуба непомерны.

Каталонцы, конечно, заявляют, что не готовы продать свою звезду, но мы-то знаем, что все зависит от предложения.

В текущем сезоне Туран забил 10 мячей за «Барселону» во всех турнирах.

Источник — Sport.ua

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