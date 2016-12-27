Владимир КОВАЛЮК: «Шовковский и Гусев заслужили на прощальный матч»

Український тренер Володимир Ковалюк прокоментував завершення кар’єри Олександра Шовковського та Олега Гусєва в «Динамо».
«Я вважаю, що такі гравці як Олександр Шовковський та Олег Гусєв заслужили на тепліше прощання. Можна було дати їм можливість бодай вислухати аплодисменти від глядачів. Видно, причина в тому, що не було сприятливого моменту.
До того ж, «Динамо» нині не до веселощів, бо команда програє «Шахтарю» аж 13 очок. Я надіюся, що клуб зорганізує прощальний матч Шовковського та Гусєва. Особливо на це заслужив Шовковський, який жодного разу в житті не змінив клубу і всю кар’єру провів в «Динамо», - сказав Ковалюк.
Источник — ПлюсСпорт
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