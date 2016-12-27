Вячеслав ШЕВЧУК: «Хочу стать тренером, потому надо много учиться»

© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

Защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук, который сегодня завершил карьеру, рассказал о планах на будущее.

«У меня еще есть несколько предложений, но я сразу сказал, что хочу закончить на высокой ноте в «Шахтере», в большом клубе. Для меня большая честь, что я провел в клубе почти 13 лет с перерывами. Я уже взрослый парень, должен осмыслить все это, принять. Карьера футболиста заканчивается, буду перестраиваться, надо учиться. Я хочу стать тренером, потому надо много учиться, развиваться, ездить, смотреть», — сказал Шевчук.

Источник — ТК Футбол

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