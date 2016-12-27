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Мартыненко попал в сферу интересов Легии

Защитником Черноморца интересуется польский клуб

  • 27.12.2016 15:36
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SPORTARENA.com. Евгений Мартыненко
© SPORTARENA.com. Евгений Мартыненко
По информации Sport.ua, 23-летний защитник одесского «Черноморца» Евгений Мартыненко находится в сфере интересов варшавской «Легии». 
 
Скаут польского клуба приезжал на игру «Черноморец» - «Заря», чтобы увидеть Мартыненко в деле. Также одесситом заинтересовал несколько клубов из Норвегии и Дании.

В этом сезоне Мартыненко провел в Премьер-лиге 15 матчей и забил 2 гола. Контракт центрального защитника заканчивается летом 2017 года.

 

Источник — Sport.ua

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