Мартыненко попал в сферу интересов Легии

По информации Sport.ua, 23-летний защитник одесского «Черноморца» Евгений Мартыненко находится в сфере интересов варшавской «Легии».
Скаут польского клуба приезжал на игру «Черноморец» - «Заря», чтобы увидеть Мартыненко в деле. Также одесситом заинтересовал несколько клубов из Норвегии и Дании.
В этом сезоне Мартыненко провел в Премьер-лиге 15 матчей и забил 2 гола. Контракт центрального защитника заканчивается летом 2017 года.
В этом сезоне Мартыненко провел в Премьер-лиге 15 матчей и забил 2 гола. Контракт центрального защитника заканчивается летом 2017 года.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.