Мартыненко попал в сферу интересов Легии

© SPORTARENA.com. Евгений Мартыненко

По информации Sport.ua, 23-летний защитник одесского «Черноморца» Евгений Мартыненко находится в сфере интересов варшавской «Легии».

Скаут польского клуба приезжал на игру «Черноморец» - «Заря», чтобы увидеть Мартыненко в деле. Также одесситом заинтересовал несколько клубов из Норвегии и Дании.



В этом сезоне Мартыненко провел в Премьер-лиге 15 матчей и забил 2 гола. Контракт центрального защитника заканчивается летом 2017 года.





Источник — Sport.ua

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