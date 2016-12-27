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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Приступаю к индивидуальным тренировкам»

Хавбек «Динамо» рассказал о планах на зимний отпуск

  • 27.12.2016 15:34
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dynamo.kiev.ua. Виталий Буяльский
© dynamo.kiev.ua. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился планами на зимний отпуск.

- Как проводишь свой отпуск?
- Решил побыть в Киеве, а потом поехать домой.

- «Шахтер», по сути, уже стал чемпионом?
- Когда закончится последний тур, тогда и определится чемпион.

- Получили какие-то задания на время отпуска?
- Дали указание выполнять общекомандные задания с 27-го числа. С сегодняшнего дня уже нужно приступать к индивидуальным тренировкам. Сейчас поеду домой, а с завтрашнего дня уже буду работать. Есть упражнение на стабилизацию, выносливость, тренажерный зал.

- Соскучился по футболу?
- Соскучился на второй день, когда уже нет тренировок. Сейчас снова к ним нужно привыкать, но побыстрее бы уже.

Напомним, Буяльский получил травму в ходе поединка с донецким «Шахтером» (3:4).

Источник — Динамомания

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