Фернанду Сантуш - лучший тренер национальных сборных по версии IFFHS

© sport-express.ru. Фернанду Сантуш

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш признан лучшим тренером национальных сборных по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).



Сантуш на прошедшем летом 2016 года во Франции чемпионате Европы по футболу привел сборную Португалии к первой в истории победе на турнире.

Сантуш по итогам 2016 года занял первое место в рейтинге, набрав 199 баллов. Второе место с 71 баллом занял бывший тренер сборной Исландии Ларс Лагербек, на третьей строчке расположился наставник немецкой сборной Йоахим Лев, набравший 62 очка.

Рейтинг составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран.

Источник — ТАСС

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.