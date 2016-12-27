Фернанду Сантуш - лучший тренер национальных сборных по версии IFFHS

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш признан лучшим тренером национальных сборных по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Сантуш на прошедшем летом 2016 года во Франции чемпионате Европы по футболу привел сборную Португалии к первой в истории победе на турнире.
Сантуш по итогам 2016 года занял первое место в рейтинге, набрав 199 баллов. Второе место с 71 баллом занял бывший тренер сборной Исландии Ларс Лагербек, на третьей строчке расположился наставник немецкой сборной Йоахим Лев, набравший 62 очка.
Рейтинг составлен по итогам голосования экспертов из 56 стран.
Источник — ТАСС
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