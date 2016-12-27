Калитвинцев может покинуть Динамо

© FootBoom.com. Владислав Калитвинцев

Полузащитник «Динамо» Владислав Калитвинцев, который провел осеннюю часть сезона в «Черноморце», может покинуть киевский клуб.

По словам заместителя генерального директора «Динамо» Сергея Мохника, вопрос по Калитвинцева пока «открыт», будущее футболиста не определено.

Нынешний контракт 23-летнего полузащитника рассчитан до лета 2017 года, поэтому Калитвинцев может снова уйти в аренду, или остаться и бороться за место в составе «Динамо».

В нынешнем сезоне Владислав Калитвинцев провел 12 матчей в составе «Черноморца» и отдал одну голевую передачу.

Источник — Sportarena

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