Чеснаков и Ребенок остаются в Ворскле

© vorskla.com.ua. Владимир Чеснаков

Два футболиста «Ворсклы» Владимир Чеснаков и Павел Ребенок заявили о своем желании остаться в полтавском клубе.

С Чеснаковым руководству клуба еще предстоит провести переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества и погашения долгов. Ребенок же выразил твердое желание остаться в «Ворскле», ведь это команда, которая «раскрыла его лучшие игровые качества».

Напомним, полтавский клуб находится в непростой финансовой ситуации. За последнее время полтавчан покинули несколько игроков: Сергей Симинин, Андрей Пилявский и Санжар Турсунов. Под вопросом также и Алексей Дитятьев.

Источник — Sportarena

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