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Шахтер нацелился на Форстера

Донецкий клуб в ближайшее время намерен усилиться защитником «Зари»

  • 27.12.2016 14:32
  • 1822 просмотров
  • 2 комментария
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ФК Заря. Рафаэл Форстер
© ФК Заря. Рафаэл Форстер

Лидер чемпионата Украины донецкий «Шахтер» проявляет серьезный интерес к защитнику «Зари» Рафаэлу Форстеру. При этом в донецком клубе рассматривают возможность усилить свой состав за счет 26-летнего исполнителя уже во время январского трансферного окна.

Интерес Шахтера к Форстеру имеет под собой почву в виде слухов о возможном переходе центрбека «горняков» Ярослава Ракицкого в турецкий «Бешикташ». По информации турецких СМИ, «Шахтер» якобы готов отпустить своего защитника за 6 миллионов евро, при этом заинтересованность стамбульской команды в Ракицком ранее подтвердил и президент этого клуба Фикрет Орман.

В текущем сезоне Форстер провел за «Зарю» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

Источник — Sportarena

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Комментарии
    Денис Меженсмкий
      Денис Меженсмкий, 27.12.2016 14:45
    +5
    Печально для Зори... но не куда не денешься, а Форестер вписался бы в Шахтер
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    H4des
      H4des, 27.12.2016 14:49
    +5
    Не,ну если новость про Ярика не брехня, то Форстера заберут сразу же.
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