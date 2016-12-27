Шахтер нацелился на Форстера

© ФК Заря. Рафаэл Форстер

Лидер чемпионата Украины донецкий «Шахтер» проявляет серьезный интерес к защитнику «Зари» Рафаэлу Форстеру. При этом в донецком клубе рассматривают возможность усилить свой состав за счет 26-летнего исполнителя уже во время январского трансферного окна.

Интерес Шахтера к Форстеру имеет под собой почву в виде слухов о возможном переходе центрбека «горняков» Ярослава Ракицкого в турецкий «Бешикташ». По информации турецких СМИ, «Шахтер» якобы готов отпустить своего защитника за 6 миллионов евро, при этом заинтересованность стамбульской команды в Ракицком ранее подтвердил и президент этого клуба Фикрет Орман.

В текущем сезоне Форстер провел за «Зарю» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

Источник — Sportarena

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