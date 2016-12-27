Сидорчук - лучший атакующий полузащитник чемпионата

© Sport.ua. Сергей Сидорчук

Журналист газеты «Команда» Евгений Гресь продолжает подводить статистические итоги года в УПЛ.

«Спешу с вами согласиться - времена диспетчеров, плеймейкеров и прочих распасовщиков давно остались в прошлом. Но в футболе всегда была и будет изюминка, а её делают как раз те исполнители, которые выступают на позиции «десятки».

В чемпионате Украины таких игроков мало. Даже очень мало. В Динамо, например, сразу два атакующих центральных полузащитника, но они, на мой взгляд, скованы определенными тактическими рамками. Для тренера - это плюс, для болельщика - может, и минус.

В Украине, кстати, все играют по разным схемам, и это вызывает интерес у специалистов. Некоторые команды (например, «Ворскла» и «Александрия») часто действуют с двумя нападающими (вообще без номинальных десяток), а в Днепре тройка центральных хавов настолько универсальна и взаимозаменяема, что сразу и не поймешь, сколько там опорников. В Шахтере есть Фред, который одинаково успешно работает на оборону и на атаку - попробуй определить схему этой команды!

В общем, есть повод для дискуссии, но правильно будет все же разделить центральных полузащитников на две группы. Среди номинальных опорников, как уже отмечалось, самым полезным стал упомянутый уже Фред, а наиболее высокий рейтинг из атакующих игроков получил Сергей Сидорчук. В рейтинге, напомню, учтено не только количество ТТД, но и качество их выполнения.



Динамовец на самую малость опередил Виктора Коваленко, и эта конкуренция - огромный плюс для сборной Украины.

Уже много лет все мы ждем большего от Дениса Гармаша из «Динамо», отмечаем стабильный уровень двух легионеров «Зари» - Желько Любеновича и Джабы Липартии, которые, как правило, меняют друг друга по ходу игры. Выделяем и относительно новые имена.

Неплохо проводит сезон Александр Андриевский из «Черноморца» (правда, он периодически выступал и на месте опорного хавбека). Большого прогресса в текущем сезоне добился Дентиньо из «Шахтера», достаточно ярких матчей провел Василий Грицук из «Александрии», но настоящим открытием, как по мне, стал Антон Поступаленко из «Олимпика», - написал Евгений Гресь на своей странице в сети Facebook.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.