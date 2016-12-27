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Вячеслав ШЕВЧУК: «Посмотрите, до какого уровня дорос Шахтер!»

Защитник донецкого клуба прокомментировал свое решение о завершении игровой карьеры

  • 27.12.2016 13:53
  • 622 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

– Вячеслав, завершилась игровая карьера в «Шахтере». Что чувствуешь сейчас?
– Я в клубе уже на протяжении 16 лет. Пришел, когда он был у истоков своего развития, и посмотрите, до какого уровня «Шахтер» дорос! Его уважают не только в Украине, но и в мире. Клуб воспитал очень много топовых футболистов, они выступают в ведущих командах Европы. А все благодаря чему? Благодаря клубной структуре: президенту, менеджменту, административному корпусу, всем сотрудникам. И, конечно, благодаря нашим болельщикам – они у «Шахтера» самые лучшие.

– Дебют в команде состоялся в 2000 году. Сейчас заканчивается 2016-й. В чем секрет игрового долголетия?
– Главное – это профессионализм. Также важны человеческие качества, самодисциплина, работа над собой, работа на команду.

– Наверное, одни из самых ярких впечатлений связаны с «Донбасс Ареной». Каково играть на этом стадионе?
– У меня останется очень много приятных воспоминаний о «Донбасс Арене». На мой взгляд, это лучший стадион в Европе. Надеюсь и верю, что мы вернемся на нашу красавицу-арену, где «Шахтер» всегда демонстрировал настоящий спектакль. И это не только моя мечта, но и наших болельщиков.

– У «Шахтера» огромная армия поклонников по всему миру, много болельщиков команды находится сейчас в Донецке. Что хотелось бы им пожелать?
– Прежде всего, здоровья, счастья, любви и веры в то, что вскоре вновь засияет мирное небо над нашим Донецким краем. Желаю, чтобы все наши поклонники, которые покинули свой дом, вернулись, а на «Донбасс Арене» снова зазвучал гимн Лиги чемпионов.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 27.12.2016 14:20
    -11
    ... до рівня безхатченків!
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    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 27.12.2016 14:23
    +12
    M-E-S-S-E-R, 27.12.2016 14:20
    ... до рівня безхатченків!
    а декому до рівня придурка і рости не потрібно...діагноз!!!
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