Вячеслав ШЕВЧУК: «Посмотрите, до какого уровня дорос Шахтер!»

© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

– Вячеслав, завершилась игровая карьера в «Шахтере». Что чувствуешь сейчас?

– Я в клубе уже на протяжении 16 лет. Пришел, когда он был у истоков своего развития, и посмотрите, до какого уровня «Шахтер» дорос! Его уважают не только в Украине, но и в мире. Клуб воспитал очень много топовых футболистов, они выступают в ведущих командах Европы. А все благодаря чему? Благодаря клубной структуре: президенту, менеджменту, административному корпусу, всем сотрудникам. И, конечно, благодаря нашим болельщикам – они у «Шахтера» самые лучшие.

– Дебют в команде состоялся в 2000 году. Сейчас заканчивается 2016-й. В чем секрет игрового долголетия?

– Главное – это профессионализм. Также важны человеческие качества, самодисциплина, работа над собой, работа на команду.

– Наверное, одни из самых ярких впечатлений связаны с «Донбасс Ареной». Каково играть на этом стадионе?

– У меня останется очень много приятных воспоминаний о «Донбасс Арене». На мой взгляд, это лучший стадион в Европе. Надеюсь и верю, что мы вернемся на нашу красавицу-арену, где «Шахтер» всегда демонстрировал настоящий спектакль. И это не только моя мечта, но и наших болельщиков.

– У «Шахтера» огромная армия поклонников по всему миру, много болельщиков команды находится сейчас в Донецке. Что хотелось бы им пожелать?

– Прежде всего, здоровья, счастья, любви и веры в то, что вскоре вновь засияет мирное небо над нашим Донецким краем. Желаю, чтобы все наши поклонники, которые покинули свой дом, вернулись, а на «Донбасс Арене» снова зазвучал гимн Лиги чемпионов.

Источник — ФК Шахтер

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