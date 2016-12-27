© ФК Ворскла. Йован Маркоски

Улюбленець полтавських уболівальників, який цілих дев’ять років присвятив виступам за «Ворсклу», той, хто вважає себе полтавцем, бо ж найкращі футбольні спомини пов’язує саме з Духовною столицею України. Він має в Полтаві безліч друзів та знайомих, а прості перехожі навіть півтора року після того, як він залишив «Ворсклу», впізнають його, фотографуються та просять автограф – Йован Маркоскі, серб з українським серцем. Усього на кілька днів навідавшись до України, Йокі знайшов час поспілкуватися з прес-службою «Ворскли», та скористався нагодою привітати всіх з наступаючими Новорічними святами…

Источник — ФК Ворскла

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