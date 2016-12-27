Сергей ПАЛКИН: «На Донбасс Арене Шевчуку бы аплодировали стоя»

© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал решение о завершении игровой карьеры, которое принял защитник «горняков» Вячеслав Шевчук.

«16 лет назад двадцатилетний защитник Вячеслав Шевчук, дебютировал в донецком «Шахтере». Шли годы, в клубе многое менялось: приходили и уходили тренеры, появлялись и исчезали игроки, строились стадионы, но одно оставалось неизменным – это Слава Шевчук на левом фланге обороны «горняков».

Он провел за «Шахтер» 239 матчей, завоевал 20 трофеев. За 14 сезонов работы в клубе Вячеслав стал живой футбольной легендой, символом профессионализма, примером строжайшей спортивной дисциплины и стопроцентной самоотдачи. Своим ответственным отношением к тренировкам и упорным трудом он заслужил искреннее уважение партнёров по команде и национальной сборной!

Сегодня Вячеслав Шевчук покидает «Шахтер»... Вместе с ним уходит в историю целая эпоха становления и развития нашего клуба. Уверен, если бы мы были на «Донбасс Арене», 50 000 болельщиков аплодировали бы Вячеславу стоя. И он этого действительно заслуживает. Спасибо, Слава! Браво, легенда!», – написал Палкин на своей странице в Facebook.

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