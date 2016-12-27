Агент: «Зозулю не устраивает предложение ПАОКа»

© ФК Бетис. Роман Зозуля

Во вторник появилась ифнормация о том, что в зимнее межсезонье греческий ПАОК может арендовать у «Бетиса» игрока сборной Украины Романа Зозулю. Новость прокомментировал агент футболиста Владимир Кузьменко.

«Могу сказать только то, что ПАОК ещё летом был заинтересован в Роме. Да были предложения с их стороны, которые нас в данный момент не устраивают. Но я всегда придерживаюсь одного принципа: «Выбор всегда делает сам игрок и его слово закон, главное, чтобы он сам этого хотел». Ну а предложения поступают не только от ПАОКа. Рома упорно тренировался и сейчас готов на 100% продолжить завоёвывать доверие своего тренера в «Бетисе». Чтобы там не придумывали про адаптацию Зозули, те, кто с ним знаком лично, знают, что он всегда идёт до конца и даже сегодня не успел приехать, а уже занимается испанским языком со своим учителем», - сказал Кузьменко.

В текущем сезоне Роман Зозуля провел четыре матча (94 минуты) за «бело-зеленых», но результативными действиями не отличался.

Источник — Footboom

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