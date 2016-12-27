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Агент: «Зозулю не устраивает предложение ПАОКа»

Украинский форвард «Бетиса» не спешит переходить в греческий клуб

  • 27.12.2016 13:34
  • 811 просмотров
  • 5 комментария
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ФК Бетис. Роман Зозуля
© ФК Бетис. Роман Зозуля

Во вторник появилась ифнормация о том, что в зимнее межсезонье греческий ПАОК может арендовать у «Бетиса» игрока сборной Украины Романа Зозулю. Новость прокомментировал агент футболиста Владимир Кузьменко.

«Могу сказать только то, что ПАОК ещё летом был заинтересован в Роме. Да были предложения с их стороны, которые нас в данный момент не устраивают. Но я всегда придерживаюсь одного принципа: «Выбор всегда делает сам игрок и его слово закон, главное, чтобы он сам этого хотел». Ну а предложения поступают не только от ПАОКа. Рома упорно тренировался и сейчас готов на 100% продолжить завоёвывать доверие своего тренера в «Бетисе». Чтобы там не придумывали про адаптацию Зозули, те, кто с ним знаком лично, знают, что он всегда идёт до конца и даже сегодня не успел приехать, а уже занимается испанским языком со своим учителем», - сказал Кузьменко.

В текущем сезоне Роман Зозуля провел четыре матча (94 минуты) за «бело-зеленых», но результативными действиями не отличался.

Источник — Footboom

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Комментарии
    zhyr
      zhyr, 27.12.2016 13:45
    +4
    ну прям Мессі і Роналду в одній особі
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    sasha112006
      sasha112006, 27.12.2016 13:53
    +4
    Уровень средненький ,если не ниже. Не устраивает его , окажется где то в Турции ,в лучшем случае.
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    Одинокий волк
      Одинокий волк, 27.12.2016 13:58
    0
    В одном у Романа несомненная польза - через 2-3 года полдюжины европейских языков выучит.
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    Vlad Pronin
      Vlad Pronin, 27.12.2016 14:15
    +1
    не устраивает?? чтобы крутить носом, нужно что-то представлять из себя в футбольном плане. В человеческих качествах Романа никто не сомневается, но где голы или хотя бы передачи?
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    уух (праскурафф)
    online
      уух (праскурафф), 27.12.2016 14:27
    0
    ...шо ж там может не устраивать-то??? голы забивать не надо, сиди себе - жопой лавку три. и еще зарплату дают...
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