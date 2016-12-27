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Вячеслав Шевчук завершил карьеру

Защитник «Шахтера» решил повесить бутсы на гвоздь и заняться бизнесом

  • 27.12.2016 12:54
  • 3385 просмотров
  • 10 комментария
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ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

Легенда «горняков», один из самых опытных футболистов, защищавший цвета «Шахтера» на протяжении более чем 12 лет, Вячеслав Шевчук завершил карьеру игрока в донецком клубе.

Воспитанник луцкого футбола стал игроком «Шахтера» в 2000 году. В том сезоне «горняки» и Вячеслав Шевчук дебютировали в Лиге чемпионов, где выступали в одной группе с римским «Лацио», лондонским «Арсеналом» и пражской «Спартой».

Позже Вячеслав на протяжении нескольких лет играл за другие клубы, а в 2005-м вернулся в «Шахтер» и вскоре оказался обладателем первого трофея – Суперкубка Украины. В следующем сезоне защитник внес большой вклад в успехи «горняков» на внутренней арене и стал чемпионом страны.

Летом 2014-го Шевчук достиг гроссмейстерского рубежа в 200 матчей за «Шахтер». Будучи самым опытным футболистом «оранжево-черных», Вячеслав всегда надежно действовал на левом фланге и был достойным примером для молодых партнеров. Его признавали лучшим в еврокубковых поединках самого высокого уровня: защитник входил в символические сборные УЕФА по итогам матчей Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

В 37 лет Вячеслав установил рекорд как самый возрастной капитан в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы – 2016 во Франции. Всего в составе «Шахтера» он провел 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев.

По информации Sport.ua, защитник «Шахтера» после завершения карьеры намерен заняться бизнесом.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Юра Бойко
      Юра Бойко, 27.12.2016 13:14
    -17
    Блин, а ведь мог как Гладкий - в Динамо доиграть. Какого футболиста киевляне потеряли...
    Ссылка
    Олег Гусев
      Олег Гусев, 27.12.2016 13:31
    +12
    Юра Бойко, 27.12.2016 13:14
    Блин, а ведь мог как Гладкий - в Динамо доиграть. Какого футболиста киевляне потеряли...
    Дынамо не достойно такого игрока.
    Ссылка
    cherkassy
      cherkassy, 27.12.2016 13:31
    +23
    Славик трудягой был всегда, пора уже и на пенсию.
    Ссылка
    nordik1980
      nordik1980, 27.12.2016 13:42
    +13
    молодець. гарний гравець
    Ссылка
    yarik2805
    yarik2805, 27.12.2016 13:45
    +13
    Славік душа компанії і хароший футболіст. . Дякую тобі за усе!
    Ссылка
    ding01
    online
      ding01, 27.12.2016 13:46
    +5
    славик ты чего, шева на тебя рассчитывал!))))
    Ссылка
    ding01
    online
      ding01, 27.12.2016 13:48
    +2
    только пусть в менеджмент шахтера не идет-там мало платят))))
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    lisarti
    lisarti, 27.12.2016 14:00
    +5
    спасибо за игру и приятные эмоции!
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    acfred
    online
    acfred, 27.12.2016 14:00
    +3
    думал что он сезон как минимум еще доиграет, не в Шахтере но тем не менее
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    acfred
    online
    acfred, 27.12.2016 14:01
    -1
    Фонсека постепенно меняет команду
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