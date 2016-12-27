© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

Легенда «горняков», один из самых опытных футболистов, защищавший цвета «Шахтера» на протяжении более чем 12 лет, Вячеслав Шевчук завершил карьеру игрока в донецком клубе.

Воспитанник луцкого футбола стал игроком «Шахтера» в 2000 году. В том сезоне «горняки» и Вячеслав Шевчук дебютировали в Лиге чемпионов, где выступали в одной группе с римским «Лацио», лондонским «Арсеналом» и пражской «Спартой».

Позже Вячеслав на протяжении нескольких лет играл за другие клубы, а в 2005-м вернулся в «Шахтер» и вскоре оказался обладателем первого трофея – Суперкубка Украины. В следующем сезоне защитник внес большой вклад в успехи «горняков» на внутренней арене и стал чемпионом страны.

Летом 2014-го Шевчук достиг гроссмейстерского рубежа в 200 матчей за «Шахтер». Будучи самым опытным футболистом «оранжево-черных», Вячеслав всегда надежно действовал на левом фланге и был достойным примером для молодых партнеров. Его признавали лучшим в еврокубковых поединках самого высокого уровня: защитник входил в символические сборные УЕФА по итогам матчей Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

В 37 лет Вячеслав установил рекорд как самый возрастной капитан в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы – 2016 во Франции. Всего в составе «Шахтера» он провел 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев.



По информации Sport.ua, защитник «Шахтера» после завершения карьеры намерен заняться бизнесом.

Источник — ФК Шахтер

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