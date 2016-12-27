Зозуля может перейти в ПАОК

© twitter.com/zozulyaroman18. Роман Зозуля

Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля может продолжить карьеру в ПАОК. Греческий клуб намерен взять 27-летнего футболиста в аренду.

Летом 2016 года Зозуля подписал с «Бетисом» контракт на три года. Форвард не сумел закрепиться в основе испанского клуба и выходил на поле всего четыре раза на замену.

В ПАОК выступают бывшие партнеры Зозули по «Днепру» украинец Евгений Шахов и бразилец Лео Матос.

Источник — Трибуна

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