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Шамиль ГАЗИЗОВ: «Многим командам хотелось бы заполучить Будковского»

Генеральный директор «Уфы» поделился мнением об украинском форварде «Анжи»

  • 27.12.2016 12:24
  • 614 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Анжи. Филипп Будковский
© ФК Анжи. Филипп Будковский

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал новость о том, что нападающий «Анжи» Филипп Будковский может продолжить карьеру в уфимском клубе.

«Филипп Будковский – нападающий высокого уровня. Многим командам хотелось бы иметь такого футболиста. Делала ли по нему «Уфа» предложение «Анжи»? Не хотел бы распространяться на эту тему», — сказал Газизов.

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    darvey77
      darvey77, 27.12.2016 13:28
    0
    в 17 матчах 3 гола да эт прям мечта Реала МЮ и Милана вместе взятых, Рональдо нервно курит
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