Шамиль ГАЗИЗОВ: «Многим командам хотелось бы заполучить Будковского»

© ФК Анжи. Филипп Будковский

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал новость о том, что нападающий «Анжи» Филипп Будковский может продолжить карьеру в уфимском клубе.

«Филипп Будковский – нападающий высокого уровня. Многим командам хотелось бы иметь такого футболиста. Делала ли по нему «Уфа» предложение «Анжи»? Не хотел бы распространяться на эту тему», — сказал Газизов.

Источник — Чемпионат

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