Артем ФРАНКОВ: «Мхитарян забил из офсайда, но арбитр был прав»

Член исполкома ФФУ и главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал гол Генриха Мхитаряна в ворота «Сандерленда».
«Ну да, Генрих Мхитарян забил из офсайда. Но иногда, складывается впечатление, арбитры правы, поступаясь законом во имя красоты и увековечения шедевра во всех хит-парадах!
«Челси» забил три с трех ударов в створ. Наверное, опять кто-то будет бухтеть – мол, климат здесь не тот...», – написал Франков в своей конференции.
Источник — MatchDay
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да и посмотрю как бы он запел если бы это произошло при ничейной ситуации в игре ДК или СбУ
Жалко, что картинки нельзя прикладывать к ответу, есть очень подходящие, которые заменили бы тысячу слов.
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можно ссылку дать
Ніякий це не гол і в жодні хіт-паради його включати не можна
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на жаль, вже гол
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