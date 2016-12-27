Артем ФРАНКОВ: «Мхитарян забил из офсайда, но арбитр был прав»

© Sport.ua. Артем Франков

Член исполкома ФФУ и главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал гол Генриха Мхитаряна в ворота «Сандерленда».

«Ну да, Генрих Мхитарян забил из офсайда. Но иногда, складывается впечатление, арбитры правы, поступаясь законом во имя красоты и увековечения шедевра во всех хит-парадах!

«Челси» забил три с трех ударов в створ. Наверное, опять кто-то будет бухтеть – мол, климат здесь не тот...», – написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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