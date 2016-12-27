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Артем ФРАНКОВ: «Мхитарян забил из офсайда, но арбитр был прав»

Главред «Футбола» поделился впечатлениями о фантастическом мяче хавбека «Манчестер Юнайтед»

  • 27.12.2016 12:14
  • 2883 просмотров
  • 9 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Член исполкома ФФУ и главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал гол Генриха Мхитаряна в ворота «Сандерленда».

«Ну да, Генрих Мхитарян забил из офсайда. Но иногда, складывается впечатление, арбитры правы, поступаясь законом во имя красоты и увековечения шедевра во всех хит-парадах!

«Челси» забил три с трех ударов в створ. Наверное, опять кто-то будет бухтеть – мол, климат здесь не тот...», – написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    aicraft1965
      aicraft1965, 27.12.2016 12:41
    +3
    Абасссаться! Лучше бы уже промолчал, "Франко - зоркий глаз"!
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    juvemu
    juvemu, 27.12.2016 12:43
    +1
    "Франко - ватный долбень
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    уух (праскурафф)
    online
      уух (праскурафф), 27.12.2016 13:01
    +1
    это просто п***ец, какое оно дурное
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    darvey77
      darvey77, 27.12.2016 13:31
    +1
    а в каких правилах это находится?
    да и посмотрю как бы он запел если бы это произошло при ничейной ситуации в игре ДК или СбУ
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    icebeer
    icebeer, 27.12.2016 13:43
    +4
    Ну и идиот. Причём тут Челси вообще?
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    Одинокий волк
      Одинокий волк, 27.12.2016 14:05
    +1
    Жалко, что картинки нельзя прикладывать к ответу, есть очень подходящие, которые заменили бы тысячу слов.
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    pitt_not_brad
      pitt_not_brad, 27.12.2016 14:10
    0
    Ніякий це не гол і в жодні хіт-паради його включати не можна
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    уух (праскурафф)
    online
      уух (праскурафф), 27.12.2016 14:28
    0
    Одинокий волк, 27.12.2016 14:05 -1
    Жалко, что картинки нельзя прикладывать к ответу, есть очень подходящие, которые заменили бы тысячу слов.
    ------------------------

    можно ссылку дать
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    уух (праскурафф)
    online
      уух (праскурафф), 27.12.2016 14:31
    0
    pitt_not_brad, 27.12.2016 14:10 0
    Ніякий це не гол і в жодні хіт-паради його включати не можна
    --------------------------------------

    на жаль, вже гол
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