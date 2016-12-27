Официально Шахтеру еще не разрешали играть в Харькове

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Как известно, Харьков получил одобрение УЕФА на проведение международных матчей. Теперь здесь можно проводить матчи сборной Украины и еврокубковые поединки.

В понедельник, 26 декабря, ряд СМИ распространили информацию о том, что донецкий «Шахтер» получил официальное разрешение на проведение матча 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты» на поле ОСК «Металлист».

Однако как удалось узнать, на данный момент эта информация не соответствует действительности. Пока что «горняки» не получали официального разрешения проводить еврокубковый матч в Харькове.

Напомним, первую встречу с «Сельтой» «Шахтер» проведет в Виго 16 февраля, а ответный поединок в Украине состоится 23 февраля.

Источник — Footboom

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