Разуваев покинул Сумы

© ФК Сумы. Алексей Разуваев

Полузащитник Алексей Разуваев Новый год встретит в статусе свободного агента. Бывший игрок молодежной команды «Днепра» и «Нефтяника-Укрнафты» оказался в числе тех футболистов, которые во время зимней паузы в чемпионате покинули «Сумы».

Сейчас Разуваев находится в Днепре и имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.

23-летний левша перешел в «Сумы» в начале марта этого года. В нынешнем сезоне провел 14 матчей в Первой лиге и один — в Кубке страны. Ранее сообщалось, что на контрактах в «Сумах» из двадцати футболистов осталось всего шесть.

При этом, по словам наставника команды Павла Кикотя, большинство игроков не удалось удержать в клубе из-за регулярных задержек заработной платы.

В текущем сезоне Первой лиги «Сумы» занимают 16-е место, имея в своем активе 18 очков.

Источник — MatchDay

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