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Яя ТУРЕ: «Сын предсказал, что я забью Халлу»

Хавбек «Манчестер Сити» поделился впечатлениями об очередном матче АПЛ

  • 27.12.2016 11:27
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ФК Манчестер Сити. Яя Туре
© ФК Манчестер Сити. Яя Туре

В послематчевом интервью полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, что его сын предсказал гол в ворота «Халл Сити».

В интервью после матча на стадионе «Кей Си» Туре рассказал, что накануне, 25 декабря, праздновал с семьёй день рождения сына, который заявил, что отец забьёт гол в матче с «Халл Сити».

«Забивать с пенальти никогда не бывает просто, - заявил Туре. – Но вчера мы праздновали с детьми день рождения, и мой сын заявил, что я обязательно забью гол! Конечно, я рад, что его предсказание сбылось.

Я всегда с удовольствием принимаю участие в матчах и стараюсь делать всё для нашей победы, использовать любую возможность!

Начало матча было трудным: «Халл» хорошо играл сегодня.

Но мы сломили оборону соперника и выиграли матч – это самое главное! Мы все очень довольны результатом».

Джон Стоунс был вынужден покинуть поле на 18-й минуте поединка, и Хосеп Гвардиола сообщил журналистам после матча: «Стоунс сильно ушиб колено и не мог бегать, поэтому мы приняли решение заменить защитника. Серьёзного повреждения у игрока нет».

«Горожане» одержали третью кряду победу в матчах АПЛ и заняли второе место в турнирной таблице, но Гвардиола заявил, что этого мало. Несмотря на победу в последнем туре, команда Гвардиолы отстаёт от лидера турнирной таблицы «Челси» на семь очков.

Гвардиола сказал: «Мы хорошо сыграли во втором тайме, за исключением 10-15 минут, но в первом, кажется, совсем забыли о том, что существуют ворота соперника.

Во втором тайме Стерлинг и другие форварды чаще оказывались в штрафной, и, конечно, после нашего первого гола играть было легче».

Гвардиола добавил: «Три победы подряд – это хороший результат, но его недостаточно, потому что мы имеем дело с сильными соперниками Премьер-лиги. Теперь восстановим силы и начнём подготовку к поездке на стадион «Энфилд».

Гвардиола также поделился впечатлениями о своём первом рождественском матче: «Это особенный день, и атмосфера была особенной. Праздничный матч для болельщиков - хорошая традиция, в которой я надеюсь поучаствовать».

Источник — ФК Манчестер Сити

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