Пепе РЕЙНА: «Для Наполи это был положительный год»

© ФК Наполи, Пепе Рейна

Голкипер Наполи Пепе Рейна дал интервью Premium Sport.

«Итоги года? Это был положительный год, мы достигли тех целей, которые изначально ставили перед собой. В чемпионате мы более чем заслуженно заняли вторую строчку, команда играла хорошо, действуя в соответствии со своей философией. Думаю, нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы занять первое место, но Ювентус действительно провел фантастический год и по праву выиграл чемпионат. Наполи установил клубный рекорд по количеству набранных очков в Серии А. Мы удовлетворены своими успехами, 2016-ый год должен стать для нас трамплином на будущее, чтобы продолжать расти. Что касается меня, то я в этом году вернулся в сборную Испании, и я очень доволен.

Потеря Игуаина? Мы начали сезон с осознанием того, что теперь у нас более полноценный состав. И мы знаем, что этот год может стать для нас грандиозным. Сейчас мы прошли лишь половину пути, всё складывается достаточно хорошо, но Наполи может продолжать улучшаться. Мы являемся командой, у которой большое будущее.

Плей-офф Лиги Чемпионов? Для нас было очень важно выйти из группы. У нас были серьезные соперники, команды, которые являются чемпионами своих стран. Но мы смогли войти в число шестнадцати лучших команд Европы, и нам это доставляет большое удовольствие. Но сейчас мы должны думать о чемпионате, каждый матч является решающим, и мы должны быть готовы к тому, чтобы продолжать борьбу за первые места в Серии А.

Игуаин принёс победу Ювентусу? В тот момент я не думал ни о чем кроме того, что мы способны побороться за результат. Два года подряд мы играли лучше Ювентуса, но в итоге проигрывали. Нам чего-то не хватает, возможно, менталитета, ведь это не может быть случайностью.

Чего я жду от 2017-го года? Это должен быть для нас год роста, наша команда должна стать большой в том числе и на европейской арене. Мы должны продолжать улучшаться и обрести стабильность. У нас молодая команда, в котором многим игрокам по 19-20 лет, так что нужно как можно скорей стать конкурентоспособными. Тренер ясно дал понять, что мы будем играть в наш футбол везде, куда бы мы ни отправились.

Мадридский Реал? Это будет красивое противостояние. Очень важно отправиться на Бернабеу, чтобы сыграть в свой футбол без страха. Если мы это сделаем, то будем ближе к следующему раунду. У меня много друзей, которые хотят побывать в Мадриде на этой игре. В ответном матче на Сан Паоло я жду переполненные трибуны, и мы надеемся, что это придаст команде чудовищную силу, которая поможет Наполи выиграть.

Ошибки? Работа голкипера очень ответственная. Когда команда проигрывает после ошибки вратаря, то ты ощущаешь свою вину за поражение. Но когда ты совершаешь несколько сэйвов, то напротив просто делаешь свою работу.

Неаполь? Я ощущаю большую любовь со стороны тифози. Мы очень ценим друг друга. У меня много друзей в Неаполе, и вся моя семья чувствует себя здесь прекрасно. Я стараюсь спокойно гулять по городу, и когда меня окружают люди, то это заставляет меня понять, что значит играть за Наполи.

Скудетто? Выиграть чемпионский титул в Неаполе было бы самым серьезным достижением в моей жизни. Это была бы наивысшая точка в карьере после 17 лет, проведенных на высоком уровне. Все говорят постоянно, что мы и представить не можем, что случится в городе, если команда выиграет Скудетто, но я бы очень хотел это увидеть. Тот, кто завоюет чемпионство, навсегда останется в сердцах неаполитанцев, и я хочу быть одним из них».

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