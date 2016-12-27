Агент: «Мякушко не боится конкуренции в Динамо»

© ФК Динамо Киев. Сергей Мякушко

Лидер «Динамо» U-21 Сергей Мякушко может покинуть команду и перейти на условиях аренды в другой клуб.

Однако, по словам менеджера футболиста Сергея Емельянчика, вопрос аренды пока нельзя назвать решенным. На днях представитель игрока проведет встречу в клубе, на которой будет озвучен список футболистов, которых Сергей Ребров хочет видеть на первом сборе в Испании.

Если в этом списке не будет Мякушко, то тогда агент будет подыскивать ему варианты с арендой. Хавбеком интересуются как отечественные, так и зарубежные клубы.

- Сергей показал хорошие результаты, но на уровне команды U-21, и ему пора двигаться дальше. Он не боится конкуренции в «Динамо», но если не попадает в игровую модель или схему, то надо искать другие варианты, развиваться, - говорит Емельянчик.

Источник — Динамомания

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