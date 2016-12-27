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Агент: «Мякушко не боится конкуренции в Динамо»

Но если игрок не будет попадать в игровую схему команды, то может покинуть клуб

  • 27.12.2016 10:54
  • 372 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Сергей Мякушко
© ФК Динамо Киев. Сергей Мякушко

Лидер «Динамо» U-21 Сергей Мякушко может покинуть команду и перейти на условиях аренды в другой клуб.

Однако, по словам менеджера футболиста Сергея Емельянчика, вопрос аренды пока нельзя назвать решенным. На днях представитель игрока проведет встречу в клубе, на которой будет озвучен список футболистов, которых Сергей Ребров хочет видеть на первом сборе в Испании.

Если в этом списке не будет Мякушко, то тогда агент будет подыскивать ему варианты с арендой. Хавбеком интересуются как отечественные, так и зарубежные клубы.

- Сергей показал хорошие результаты, но на уровне команды U-21, и ему пора двигаться дальше. Он не боится конкуренции в «Динамо», но если не попадает в игровую модель или схему, то надо искать другие варианты, развиваться, - говорит Емельянчик.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    korsun_skif
      korsun_skif, 27.12.2016 11:26
    -1
    Гладкий, Громов, Мораес и Ко, вот игроки попадающие в игровую модель или схему Реброва. Все остальные должны искать нормальные клубы. Желательно в чемпионатах Бельгии, Турции, Голландии но никак не в Украине
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