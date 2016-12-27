Антонио КОНТЕ: «Виллиан провел великолепный матч»

© ФК Челси. Антонио Конте

После матча, в котором его подопечные добыли 12-ю подряд победу в АПЛ, Антонио Конте уделил особое внимание игре двух бельгийских футболистов и похвалил всю команду за настрой и самоотдачу.

Итальянский специалист был восхищен самой крупной со времен визита «Эвертона» победой на «Бридже», однако отметил, что впечатляющая выигрышная серия «синих» вполне могла прерваться и сегодня…

«Это было нелегко, — комментирует Конте. — Нам противостоял очень сильный соперник. Они активно прерывали подключения наших игроков и, кажется, впервые использовали схему с тремя защитниками, чтобы адаптироваться к нашей тактике игры. Мы должны быть готовы к подобным изменениям».

«Сегодня был крайне сложный матч. Я очень рад, что нам удалось одержать 12-ю победу подряд, и мои игроки заслуживают этого. Они демонстрируют предельную сосредоточенность и концентрацию, великолепное отношение к делу и профессионализм. Кроме того, сегодня в матче смогли сыграть представители Академии Чалоба и Эйна, что очень важно для клуба».

В отсутствие Диего Косты Конте доверил место на острие атаки Эдену Азару, который провел очередную блистательную игру

«До прихода в «Челси» я сталкивался с ним только в качестве соперника в играх национальных сборных. Я много раз наблюдал за его игрой по телевидению и не удивлен. У него невероятный талант. Самое важное, что он использует свой талант в первую очередь на благо команды».

«Я с удовольствием наблюдаю за его фантастической работой с мячом и, что важно, без мяча. Надеюсь, он не прекратит совершенствовать свою игру».

«Эден, Педро и Виллиан провели великолепный матч. После игры с «Кристал Пэлас» я говорил, что у нас есть неделя на поиск верного решения для первой игры в сезоне без Диего и Канте».

«После недели работы я выбрал вариант с Эденом на позиции форварда. Я в высшей степени доволен игрой этих футболистов».

В таком составе Миши Батшуайи остался на скамье запасных

«Миши Батшуайи великолепный игрок, но он пока еще слишком молод и пытается адаптироваться к английскому чемпионату. Я всегда пытаюсь найти оптимальное решение в интересах команды и уверен, что его время обязательно придет».

«Я хотел выпустить его на поле, но это получилось сделать лишь в самой концовке. Нам с ним необходимо продолжать каждодневную работу для дальнейшего роста, чтобы достичь оптимальной формы, в которой он сможет помочь команде. Он нужен нам».

«Я не отпущу его в аренду. Он новый игрок для «Челси», и его уход в аренду будет означать признание поражения как для клуба, так и для меня лично. Каждое принимаемое мной решение диктуется исключительно интересами команды».

Рекордная для клуба 12-я победа подряд была добыта в отсутствие Диего Косты и Канте, что дает Конте отдельный повод для радости

«Сегодня мы показали многим, что не собираемся терять очки в отсутствие двух ключевых игроков команды. Я могу рассчитывать на каждого футболиста в своем составе».

«Мы заработали 36 очков в 12 матчах и находимся в великолепном положении. Сам факт рекорда не будет иметь никакого значения, если это не приведет к победе в чемпионате, тем не менее все мы гордимся стать частью этого потрясающего достижения. Мы продолжаем работу и хотим сделать ее до конца. Сейчас нас ожидает матч со «Стоук Сити», и это будет очень нелегко».

Источник — ФК Челси

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