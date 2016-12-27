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Сергей РЫБАЛКА: «На Кубке Демьяненко была хорошая атмосфера»

Хавбек киевского «Динамо» - о своем выступлении на аматорском турнире

  • 27.12.2016 10:34
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Метки
Киевская футбольная Суперлига
© Киевская футбольная Суперлига
Полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка проводит отпуск активно – в частности, в составе любительской команды завоевал Кубок Анатолия Демьяненко. После финального матча футболист поделился своими эмоциями:
 
- Сыграть предложили мои друзья, приятно было выйти с ними бок о бок на поле в одной команде. После того, как ушли в отпуск, мы отдыхаем больше десяти дней и уже хотелось поиграть в футбол, так что это приглашение оказалось очень кстати.
 
Рад был поиграть с друзьями, и приятно, что именно наша команда победила, с чем всех и поздравляю. Главное, что на этом турнире была хорошая атмосфера – как на поле, так и за его пределами. Именно поэтому у всех участников, уверен, остались только положительные эмоции.
 

Источник — ФК Динамо Киев

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