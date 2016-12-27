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Экс-игрок Шахтера Пуканыч возвращается в футбол

Полузащитник Адриан Пуканыч тренируется вместе с перволиговой «Полтавой»

  • 27.12.2016 10:27
  • 1392 просмотров
  • 2 комментария
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fcilich.com. Адриан Пуканыч
© fcilich.com. Адриан Пуканыч
Клуб Первой лиги чемпионата Украины «Полтава» может усилиться известным украинским полузащитником Адрианом Пуканычем. Среди футболистов, которые тренировались с командой в первые дни зимнего сбора, был экс-полузащитник сборной Украины (2 матча, 1 гол).
 
Последним клубом Пуканыча была грузинская «Шукура», цвета которой он защищал с февраля 2015 года по июль 2016-го. В минувшем сезоне 33-летний хавбек отыграл 21 матч в чемпионате Грузии, в которых не смог отличиться забитыми голами.
 
Ранее Пуканыч также выступал за «Ильичевец», «Ворсклу», «Говерлу» и «Шахтер», воспитанником которого он и является.
 
После 20 туров в активе полтавчан 26 очков и они располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги.
 

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 27.12.2016 10:34
    0
    Ну Пуканыч до сих пор у нас в семье герой) Вспоминаю его автогол, когда он играл в шахте.
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    Игорь Годына
      Игорь Годына, 27.12.2016 11:50
    +2
    И Хачариди герой))) два в одном матче тоже вспоминаю....
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