Экс-игрок Шахтера Пуканыч возвращается в футбол

© fcilich.com. Адриан Пуканыч

Клуб Первой лиги чемпионата Украины «Полтава» может усилиться известным украинским полузащитником Адрианом Пуканычем. Среди футболистов, которые тренировались с командой в первые дни зимнего сбора, был экс-полузащитник сборной Украины (2 матча, 1 гол).

Последним клубом Пуканыча была грузинская «Шукура», цвета которой он защищал с февраля 2015 года по июль 2016-го. В минувшем сезоне 33-летний хавбек отыграл 21 матч в чемпионате Грузии, в которых не смог отличиться забитыми голами.

Ранее Пуканыч также выступал за «Ильичевец», «Ворсклу», «Говерлу» и «Шахтер», воспитанником которого он и является.

После 20 туров в активе полтавчан 26 очков и они располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги.

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