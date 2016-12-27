Эксперт: «Семья Селезнева не выдержит больше недели в Карабюке»

Вчера «горняки» заявили, что форвард переходит в турецкий «Карабюкспор». Контракт Селезнева действовал до мая 2018-го, но игрок и клуб договорились о его досрочном расторжении, на новое место работы футболист отправится свободным агентом.

Новый клуб Селезнева в этом сезоне вернулся в турецкую Суперлигу после годичного отсутствия, и на экваторе чемпионата идет в середине таблицы, правда, всего лишь в 6 очках от зоны вылета. Летом в «Карабюкспор» сватали Безуса, но в последний момент трансфер сорвался. Возможно, причиной этого стали перемены на тренерском мостике: команду возглавил хорват Игор Тудор – экс-наставник Милевского в «Хайдуке». Кстати, косвенно «Карабюкспор» коснулся и самого Мили – именно этому клубу он забил свой единственный гол в Турции, играя за «Газиантепспор».

Карабюк, где базируется новая команда Селезнева, – 100-тысячный городок на севере страны, райцентр по нашим меркам. Но в нем расположен металлургический гигант Kardemir – один из крупнейших производителей стали в Турции. Он же – спонсор клуба, полное название которого – «Кардемир Карабюкспор».

«Это вообще рабочий край. В окрестностях города еще и угольные шахты, – рассказывает нам Юрий Шелепницкий, рекордсмен по количеству матчей, проведенных в турецкой Суперлиге, среди украинцев (123 игры). – Но для Селезнева это не должно стать чем-то неожиданным. Он ведь сам тоже из шахтерского края, так что попадет в знакомую среду. Хотя городишко действительно меленький, развлечений никаких. Думаю, если семья с ним и приедет, то больше недели не выдержит – улетят или в Стамбул, или в Анталью. Но зато можно сконцентрироваться только на игре, ни на что не отвлекаясь».

«За последние 10-15 лет уровень турецкого футбола за счет вливания серьезных денег вырос в разы, – продолжает Шелепницкий. – И наши футболисты должны настраиваться на то, что едут туда не на отдых, а действительно в Суперлигу. Конкуренция – очень сильная, и в чемпионате в целом, проходных матчей просто нет, и в каждой команде за место в составе – в частности. Сыграл хорошо – тебя носят на руках, следующую игру провалил – часов пять после матча будешь отсиживаться в раздевалке, чтоб тебя не закидали камнями, в прямом смысле. Это страна со своими обычаями. Скажем, у нас перед началом чемпионата совершался обряд жертвоприношения: забивали барашка, и мы его кровью омывали себе лоб и бутсы – на фарт. Для меня это было дико, но я играл по их правилам. То же самое касается и священных месяцев, когда мусульмане соблюдают пост. От тебя не требуют поститься, но демонстративно ты не должен проявлять свое пренебрежение к традициям – там это все очень четко отслеживается. Ну и, конечно, важный фактор успеха – знание языка. Турецкий учить обязательно, с первых дней. Поверьте, он не такой сложный, как кажется на первый взгляд».

В большинстве своем украинцы в Турции не блистали. Год назад Денис Бойко помпезно перешел в «Бешикташ», но в чемпионском сезоне «черных орлов» отыграл лишь три матча, после чего был отправлен в аренду в «Малагу».

«Селезневу нужно понимать, что кредит доверия в Турции очень маленький. Результат от тебя хотят получить сразу. Не проявишь себя в первых трех-четырех-пяти матчах – дальше будет очень сложно это сделать. Но я ему желаю успеха. Хочу, чтобы в Турции знали не только меня и Гришко (а нас помнят и 20 лет спустя), но и кого-то помоложе».

Источник — Сегодня Спорт

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