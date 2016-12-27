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Арсен ВЕНГЕР: «Были обязаны обыгрывать ВБА»

Наставник «канониров» - о победе в чемпионате Англии над ВБА

  • 27.12.2016 09:39
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ФК Арсенал, Арсен Венгер
© ФК Арсенал, Арсен Венгер
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу своих подопечных, добытую в поединке с «Вест Бромвичем». 
 
- Мы должны были проявить терпение. «ВБА» – хорошо организованная команда. Соперник действовал цепко, выжидал своего шанса на контратаке. Спешить и суетиться мы не имели права. Радует, что смогли забить, у нас было много моментов и хорошее владение. После двух неудач мы были просто обязаны обыграть «ВБА».
 
Напомним, «канониры» одолели «дроздов» со счётом 1:0. Единственный гол в ворота Бена Фостера оформил француз Оливье Жиру, отличившийся на 87-й минуте.
 

Источник — ТК Футбол

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